Besana Brianza, un'immagine dei maltrattamenti nella casa di riposo di Brugora tratta dai video dell'indagine: uno schiaffo a un'ospite

Besana in Brianza: maltrattamenti in casa di riposo per anziani, cinque denunce LEGGI La nota della Fondazione - Il sindaco - Sono cinque i dipendenti di una casa di riposo di Besana in Brianza, a Brugora, denunciati dai carabinieri per maltrattamenti e percosse su anziane ospiti di età compresa tra 81 e 99 anni. Indagini partite dalla segnalazione della direzione della struttura e condotte con intercettazioni ambientali e microspie.

Sono cinque i dipendenti di una casa di riposo di Besana in Brianza denunciati dai carabinieri per maltrattamenti e percosse su anziane ospiti dell’istituto “G.Scola” di Brugora. Le indagini coordinate dalla Procura di Monza riguardano il periodo compreso tra l’agosto 2018 e marzo 2019.

I dipendenti denunciati, quattro donne e un uomo, cittadini italiani e tutti dipendenti come ausiliari socio-assistenziali (Asa) della casa di riposo, avrebbero vessato e picchiato sei donne di età compresa tra gli 81 e i 99 anni. I carabinieri hanno svolto le indagini avvalendosi anche di intercettazioni ambientali e immagini registrate con microspie.

Besana Brianza, un'immagine dei maltrattamenti nella casa di riposo di Brugora tratta dai video dell'indagine

I militari hanno ricostruito un quadro di violenze e vessazioni. In particolare, sono emersi schiaffi al viso e agli arti, strattonamenti, spintoni riservati dai dipendenti denunciati agli assistiti. E poi minacce di morte, insulti e dispetti come lo scoprire le vittime all’improvviso durante il sonno e svegliarle lanciando acqua sul viso. Alcune anziane donne avevano difficoltà motorie o disabilità.

L’indagine è partita grazie a una segnalazione arrivata dalla direzione della struttura alla locale Stazione Carabinieri dopo la denuncia interna della situazione da parte di due ausiliarie socio-assistenziali. Le indagini sono tuttora in corso.

BESANA CASA DI RIPOSO G. SCOLA

