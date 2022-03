Besana in Brianza: incendio in abitazione, vigili del fuoco in viale Kennedy

Intervento di vigili del fuoco e ambulanze nella notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo in viale Kennedy a Besana in Brianza per un incendio che si è sprigionato in un appartamento annesso a un’azienda.

Le fiamme avrebbero colpito un locale dell’abitazione svegliando i residenti che sono riusciti a mettersi al sicuro. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco da Seregno,Carate Brianza e Monza e due ambulanze. Nessun ferito, danni ingenti

