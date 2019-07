Besana in Brianza controlli vigili fuoco azienda (Foto by Edoardo Terraneo)

Besana in Brianza: fumo anomalo dall’azienda, i residenti allertano i vigili del fuoco Vigili del fuoco in un’azienda di via Parini a Besana in Brianza sabato sera dopo le chiamate di residenti che segnalavano del fumo nero anomalo. Effettuate verifiche.

I vigili del fuoco sono stati allertati dai residenti che, sabato sera, hanno visto del fumo nero anomalo da un’azienda di filati in vetro per materiali plastici in via Parini a Besana in Brianza. Dopo le 20 del 6 luglio sono quindi intervenute due squadre da Carate Brianza e Desio: entrate insieme agli operai, hanno verificato l’assenza di incendi e messo in sicurezza un macchinario che potrebbe avere avuto un problema di surriscaldamento. Non si sono registrati feriti né intossicati. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 21.30.

