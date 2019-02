Scontro frontale tra due auto a Besana via Kennedy (Foto by Edoardo Terraneo)

Besana in Brianza: frontale all’incrocio delle cinque frecce Incidente stradale all’incrocio delle cinque frecce a Besana in Brianza sabato sera: due auto protagoniste di un frontale. Feriti lievi.

L’incrocio delle cinque frecce a Besana in Brianza ancora protagonista di un incidente stradale. È successo sabato sera intorno alle 20.30 in viale Kennedy: due auto si sono scontrate in un frontale fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone a bordo. Un automobilista proveniva da Monticello per Casatenovo, l’altro veicolo arrivava da Villa Raverio. Sul posto i soccorsi e i carabinieri che hanno dovuto deviare il traffico per oltre un’ora e mezza.

