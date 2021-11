Besana in Brianza: da lunedì 15 novembre il cantiere che rivoluzionerà il centro di Valle Guidino Il nuovo centro di Valle Guidino sarà presto realtà: il cantiere che porterà la rivoluzione nella frazione di Besana in Brianza partirà lunedì 15 novembre.

Lunedì 15 novembre prendono il via i lavori di riqualificazione del centro di Valle Guidino. Un maxi intervento promosso dalla giunta Pozzoli, dal costo complessivo di 270mila euro, di cui 180mila finanziati dallo Stato, che andrà a dare un nuovo look alla frazione, ridisegnandone la viabilità. I lavori dovrebbero essere ultimati, salvo imprevisti o maltempo, in 91 giorni. Tuttavia, come sottolineato dal sindaco, Emanuele Pozzoli, «le ormai prossime festività natalizie e i giorni di maltempo tipici della stagione invernale sicuramente andranno ad allungare i tempi».

Il cantiere comporterà inevitabilmente una conseguente modifica dell’ordinaria circolazione stradale, a partire dalle vie Rufo, Alfieri, Carducci, Trinità e dalla piazza San Francesco, che per prime saranno interessate dai lavori, affidati alla ditta 3V Vitali Srl con sede a Cisano Bergamasco. Il comandante della polizia locale Massimo Bassani ha firmato l’ordinanza che dispone divieti di circolazione e sosta nelle vie interessate dal cantiere, divisi in quattro diverse fasi. Dal 15 novembre verrà istituito lo stop al transito e al parcheggio in via Carducci dall’intersezione con via Santo Sudario a quella con piazza San Francesco, in via Rufo dal civico 4 all’intersezione con via Carducci, in via Alfieri dal civico 1 a via Carducci, compresa la parte destinata alla sosta dei veicoli in corrispondenza dell’area verde, in piazza San Francesco, compresa la parte delimitata con stalli di sosta in corrispondenza dell’intersezione con via Trinità, e in via Trinità nella parte a senso unico da piazza San Francesco al civico 12. Nella seconda fase, invece, il divieto riguarderà via Alfieri dall’intersezione in via Carducci-piazza San Francesco compresa la parte destinata alla sosta dei veicoli in corrispondenza dell’area verde, piazza San Francesco, compresa la zona delimitata con stalli di sosta in corrispondenza dell’intersezione con via Trinità, e via Carducci dall’intersezione con piazza San Francesco a via Cantù (eccetto per residenti fino a via Carlo Porta), con la possibilità di riapertura alla circolazione, qualora si renda passibile, dalle ore 18.00 alle ore 07.29.

Durante la terza fase dei lavori, invece, saranno attivi i divieti di circolazione e sosta in via Carducci dall’intersezione con via S. Sudario al civico 2, in piazza San Francesco nella parte delimitata con stalli di sosta in corrispondenza dell’intersezione con via Trinità, e in via Alfieri nella zona destinata alla sosta dei veicoli in corrispondenza dell’area verde. L’ultima fase prevederà, infine, il divieto di circolazione e sosta in via Carducci, via Rufo, via Alfieri e in piazza San Francesco per lavori di ripristino stradale.

