Besana in Brianza: castagne, vin brulé e cioccolata domenica 17 all’oratorio di Calò All’oratorio di Calò, frazione di Besana in Brianza, domenica 17 ottobre si potranno gustare castagne arrosto, vin brulé e cioccolata calda.

Caldarroste, vin brulé e cioccolata calda domenica 17 ottobre all’oratorio di Calò. Dalle ore 15 presso l’oratorio San Luigi in via Pozzi, a Besana, sarà possibile trascorrere del tempo in compagnia, gustando delle caldarroste, con un’offerta libera che servirà a sostenere le diverse iniziative organizzate dal gruppo. In occasione della castagnata rivolta alle famiglie, gli organizzatori invitano i più piccoli a organizzare gite nei boschi con le proprie famiglie e a portare i frutti raccolti in oratorio così da poterli cuocere insieme nel pomeriggio di domenica. Durante la cottura delle castagne saranno servite cioccolata calda e vin brulé. In caso di mal tempo l’evento sarà sospeso.

