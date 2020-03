Besana in Brianza incendio Villa Raverio via Guidino nelle sue fasi iniziali (Foto by Edoardo Terraneo)

Besana in Brianza: brucia il tetto di una casa a Villa Raverio Incendio nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 marzo a Besana in Brianza, in via Guidino nella frazione di Villa Raverio. In fiamme il tetto di una casa a ridosso della ferrovia, sei squadre dei vigili del fuoco sul posto.

Un vasto incendio nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 marzo ha bruciato il tetto di una casa a Besana in Brianza, in via Guidino nella frazione di Villa Raverio. Proprio a ridosso della ferrovia della linea Monza-Molteno-Lecco che fortunatamente non è stata interessata. L’allarme è stato lanciato ai soccorsi e ai padroni di casa, che non si sono accorti subito del pericolo, intorno alle 18.30 da automobilisti di passaggio e dai vicini che hanno visto le fiamme uscire dalla canna fumaria e allargarsi in fretta a tutto il tetto della casa di due piani.

Sul posto sono arrivati in poco tempo i vigili del fuoco di Carate Brianza che hanno iniziato a intervenire salendo anche con le scale italiane per bagnare la copertura. Poi in tutto sei mezzi anche da Seregno e Monza, più il funzionario da Monza.

Due le persone in casa, padre e figlio: il padre sarebbe stato accompagnato all’ospedale di Desio per precauzione per il fumo inalato.

Insieme ai vigili del fuoco sul posto l’ambulanza da Cesano Maderno, due pattuglie dei carabinieri di Besana e Verano Brianza, due squadre dell’Enel e la polizia locale di Besana che ha chiuso la via al traffico. Lunghe le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

