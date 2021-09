Besana in Brianza: 270mila euro di lavori nelle scuole comunali Ecco gli interventi realizzati dal Comune di Besana in Brianza nelle scuole in vista del nuovo anno.

Ammontano a un valore di oltre 270mila euro (Iva inclusa) gli interventi realizzati nel periodo estivo da parte dell’amministrazione nelle scuole di proprietà del comune di Besana in Brianza. In vista del ritorno sui banchi di scuola negli edifici scolastici “Moro”, “Don Gnocchi” e “Pezzani” sono stati realizzati dei lavori di adeguamento delle mense scolastiche. Intervento che ha previsto una spesa complessiva di circa 170mila euro (Iva inclusa). Alle attività di adeguamento delle mense scolastiche si sono affiancati anche i lavori di antisfondellamento, che hanno interessato le scuole “Pezzani” e “Civica”, per un valore complessivo di circa 102mila euro.

Nello specifico, presso la scuola “Civica” in via Garibaldi, è stato realizzato un controsoffitto antisfondellamento in una porzione di un’aula a piano terra, per una superficie di circa 30 metri quadrati, oltre alle opere edili connesse all’intervento principale di messa in sicurezza dei solai.

Nella scuola primaria “Renzo Pezzani”, nella frazione di Villa Raverio, invece, la posa di controsoffitto antisfondellamento ha interessato diverse aule e spazi comuni a piano terra, per una superficie complessiva di circa 850 metri quadrati. In entrambi gli edifici scolastici si è poi provveduto alla tinteggiatura dei locali interessati dagli interventi. L’esigenza di eseguire gli interventi di messa in sicurezza dei solai con controsoffitti antisfondellamento è nata a seguito delle campagne di indagine condotte nel 2020 da TecnoIndagini di Cusano Milanino, che hanno evidenziato la necessità di intervenire contro il rischio di sfondellamento dei solai di alcuni locali nei vari plessi scolastici analizzati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA