Besana: gli orti sui balconi nel nuovo libro di Matteo Cereda

Uscirà il 23 febbraio il nuovo libro di Matteo Cereda, edito da Rizzoli e intitolato “Mettete orti nei vostri balconi”. Il volume è targato “Orto da coltivare”: il sito fondato nel 2015 dal 35enne besanese originario di Veduggio con Colzano è oggi uno dei portali di riferimento per la coltura fai-da-te. Il libro in uscita è dedicato alla coltura in vaso e conterrà una serie di suggerimenti utilissimi perché ciascuno - che sia pollice verde o meno - possa sperimentare le emozioni della coltivazione anche in un contesto domestico.

A marzo 2020, Cereda aveva dato alle stampe il suo primo libro dedicato agli “Ortaggi insoliti” (Terra nuova edizioni), un omaggio alla biodiversità in coltivazione biologica scritto con l’agronoma Sara Petrucci. L’autore, laureato in economia, si è sempre occupato di web e in particolare di posizionamento sui motori di ricerca. L’ibridazione tra le competenze professionali e la passione per la coltivazione biologica, da anni coltivata (letteralmente) anche attraverso un paio di progetti dall’anima sociale, ha lasciato attecchire il progetto di “Orto Da Coltivare” e, da qui, i suoi primi progetti editoriali.

