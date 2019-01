Besana, crolla il controsoffitto in un’aula del linguistico al Gandhi: nessuno studente ferito Poteva avere conseguenze ben più gravi il crollo del controsoffitto avvenuto nella mattinata di mercoledì 30 nella classe prima L dell’indirizzo linguistico del Gandhi. Per fortuna nessuno studente è rimasto coinvolto.

Poteva avere conseguenze ben più gravi il crollo del controsoffitto avvenuto nella mattinata di mercoledì 30 nella classe prima L dell’indirizzo linguistico del Gandhi di Besana in Brianza. Nove pannelli si sono staccati precipitando al suolo all’interno della classe.

La zona del crollo

Per fortuna nessuno studente è rimasto ferito. La causa dovrebbe risiedere in una copiosa infiltrazione d’acqua avvenuta nel piano superiore: un rubinetto lasciato aperto ha causato il danno. Gli studenti si sono accorti che qualcosa non andava perché dal soffitto prima hanno iniziato a scendere poche gocce, poi una quantità d’acqua sempre più copiosa fino al crollo finale. Probabilmente, alla base delle infiltrazioni, ci sarebbe stata una disattenzione da parte di qualcuno che ha lasciato il rubinetto aperto, piuttosto che un atto vandalico vero e proprio. Anche i genitori si stanno interrogando in tal senso. Gli studenti hanno poi terminato le lezioni nell’aula magna. Dalla scuola, per ora, nessun commento a causa dell’assenza della dirigente scolastica, Virginia Rizzo.

