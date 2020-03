Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lorenzo Pozzoli in un frame del video

Besana: “Colpito dal Covid-19 dopo 28 giorni non ho ancora recuperato gusto e olfatto” Il racconto di Lorenzo Pozzoli in un video postato sulla pagina Fb istituzionale del comune dal sindaco. Si è ammalato anche il padre, ora entrambi sono guariti: “E’ stata dura, se potete evitate di ammalarvi”

“E’ stata dura, si può guarire ma se potete evitate di ammalarvi”. Lorenzo Pozzoli è un besanese colpito con il padre dal Covid-19 e guarito quasi completamente. Si è prestato a raccontare la sua esperienza al sindaco di Besana Emanuele Pozzoli e a quanti lo vogliano vedere e sentire attraverso un video postato sulla pagina Fb del Comune. (https://www.facebook.com/Comune.Besana/videos/316757942617779/)

“Tutto è iniziato la notte del 1 marzo - ha raccontato - con febbre alta e i sintomi classici dell’influenza ma dopo due giorni mi sono spariti gusto e olfatto e non li ho ancora recuperati. Ho avuto per due settimane febbre alta, dolori muscolari e stanchezza tanto da non potere fare nulla. E’ una malattia che colpisce anche il morale con la febbre che fatica a scendere”.

