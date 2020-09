Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Besana: arresto cardiaco in piazza, grave un uomo di 56 anni È grave un uomo di 56 anni che nella tarda mattina di domenica 20 settembre ha accusato un arresto cardiaco in piazza Cozzi a Besana in Brianza: primi soccorsi dei passanti.

È grave un uomo che poco prima di mezzogiorno è stato colpito da un arresto cardiaco mentre si trovava per strada a Besana Brianza: i primi soccorsi sono stati prestati dai passanti che hanno iniziato le manovre di rianimazione poi proseguite dal personale del 118.

L’uomo, 56 anni, si trovava in piazza Pietro Cozzi, nelle vicinanze di una pasticcieria: lì ha accusato il malore accasciandosi a terra. Stando alle prime testimonianze, i primi a intervenire sono stati i passanti - numerosi in un orario di messa domenicale. Poi sono arrivati un’ambulanza da Merate e l’elisoccorso da Milano, oltre ai carabinieri della stazione di Besana Brianza.

Le manovre di rianimazione sul posto sono durate a lungo, poi l’uomo è stato trasportato in ospedale in ambulanza a Desio, in codice rosso.

