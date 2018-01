Bernareggio: via Dante riaperta dopo la voragine, dal 4 gennaio ripristinata tutta la viabilità Via Dante a Bernareggio ha riaperto al traffico da una decina di giorni e le novità per residenti e cittadini non sono finite. Da giovedì 4 gennaio verrà infatti ripristinata anche la viabilità ordinaria nella zona. Nove famiglie non sono ancora rientrate nella loro casa.

Via Dante a Bernareggio ha riaperto al traffico da una decina di giorni e le novità per residenti e cittadini non sono finite. Da giovedì 4 gennaio verrà infatti ripristinata anche la viabilità ordinaria nella zona, modificata in seguito all’occhio pollino che ha portato alla chiusura della per oltre un anno e mezzo a causa di una spaventosa voragine.

Il Comune revocherà l’ordinanza emessa a suo tempo riportando le seguenti modifiche alle strade della zona: istituzione del senso unico di marcia lungo via Vittorio Emanuele II in direzione di via Gramsci, con regolazione dell’immissione mediante semaforo; senso unico lungo via Marconi in direzione via Ing. Leoni; senso unico lungo via Manzoni in direzione di via Vittorio Emanuele II; senso unico lungo via Petrarca in direzione di via Dante Alighieri e senso unico in attraversamento di piazza della Repubblica da via Leoni in direzione di via San Gervasio.

«Nella mattinata di giovedì 4 – spiega il sindaco Andrea Esposito – sarà ripristinata la vecchia segnaletica, con la sostituzione della cartellonistica. Questa è una conseguenza naturale alla riapertura della strada. Abbiamo sempre garantito che, una volta riaperta via Dante, avremmo riportato le modifiche alla viabilità».

Giovedì 4 ci saranno diversi volontari per le strade in questione che aiuteranno cittadini ed automobilisti a capire come muoversi nelle vie del centro paese. «Abbiamo deciso di aspettare a revocare l’ordinanza proprio per questo motivo – prosegue Esposito –. La prossima settimana potremo contare sull’assistenza dei volontari civici di Polizia locale oltre che sul gruppo Alpini che affiancheranno gli agenti del comando per segnalare le modifiche intervenute e dare tutte le informazioni necessarie per evitare che si presentino problemi».

La modifica della viabilità, dovrebbe poi in parte tamponare i problemi di traffico in centro paese durante le ore di punta. A seguito dell’ordinanza infatti, i cambi viabilistici avevano portato ad un grande traffico su via Prinetti e le conseguenti ed annesse polemiche del caso. «Sicuramente il ritorno al vecchio sistema ci permetterà di decongestionare il traffico sulla via principale del paese – conclude Esposito –. Soprattutto nelle ore punta, potendo sfruttare l’immissione sulla strada provinciale Sp177 da via Dante, via Prinetti risulterà sicuramente meno trafficata».

Nonostante la strada sia stata riaperta, rimangono aperte alcune spinose questioni sulla situazione di via Dante. Una su tutte è senz’altro la condizione delle 9 famiglie del civico 52 che, a distanza di un anno e mezzo dall’apertura della voragine, rimangono ancora lontane dalle loro case.

L’occhio pollino creatosi nel giugno 2016 ha infatti reso inagibili le abitazioni e fino a che non verrà chiuso il procedimento giuridico in corso, le prospettive di un rientro nel breve periodo sono remote.

I lavori sulla via inoltre non sono ancora completati al 100%. Dopo l’iniezione delle resine per consolidare il terreno e una prima asfaltatura sommaria della strada, in primavera verrà completata la stesura dell’asfalto e la sistemazione della pista ciclopedonale. Le amministrazioni comunali di Bernareggio ed Aicurzio e Brianzacque hanno deciso di attendere l’assestamento dell’opera prima di completare i lavori in via definitiva.

