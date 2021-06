Bernareggio, fermato in auto di notte dice ai carabinieri di essersi perso: in un marsupio ha cocaina e 1.250 euro Un uomo di 27 anni è stato tratto in arresto: la droga e il denaro sono stati trovati in un marsupio che teneva a tracolla anche al volante. A casa, nel Lecchese, i carabinieri della locale stazione hanno trovato altra cocaina, 1,6 chili di marijuana, bilancini e una macchina per sottovuoto.

Trovato a girare in auto in centro, a Bernareggio, ai carabinieri che l’hanno avvicinato ha detto di essersi perso. Forse sarà stato anche così, ma il vero problema, per un 27enne di origini albanesi, residente nel Lecchese, è sorto quando i militari della locale stazione dell’Arma hanno trovato in un marsupio sette dosi di cocaina, per 3,3 grammi, e 1.250 euro in banconote di piccolo taglio.

La perquisizione è scattata perché i militari si sono insospettiti alla vista del giovane che guidava con il marsupio a tracolla, quasi a volerselo tenere stretto: una successiva perquisizione domiciliare ha complicato ulteriormente la posizione del 27enne. Nella camera da letto, nel cassetto del comò sono stati trovati ulteriori 6 dosi di cocaina, per 10,5 grammi circa, mentre all’interno di una valigia nascosta sotto il letto c’erano un sacchetto di plastica contenente 1,650 chili di marijuana e 3 bilancini elettronici di precisione oltre ad una macchina per sottovuoto.

Per il 27enne è scattato l’arresto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio: il giudice del Tribunale di Monza, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto che fosse tradotto in carcere.

