Bene comune, l’arcivescovo Mario Delpini incontra sindaci e amministratori pubblici della Brianza L’incontro è una nuova tappa di un cammino avviato qualche anno fa per dialogare e lavorare insieme su temi di particolare rilevanza. Appuntamento sabato 26 marzo, alle 10, nell’auditorium della Provincia di Monza e Brianza.

L’incontro è una nuova tappa di un cammino avviato qualche anno fa con gli amministratori locali, per dialogare e lavorare insieme su temi di particolare rilevanza. Si rinnova sabato 26 marzo, alle 10, nell’auditorium della Provincia di Monza e Brianza, in via Grigna, 13 a Monza, l’incontro dell’arcivescovo di Milano con i sindaci e i pubblici amministratori del territorio della zona pastorale quinta. L’appuntamento dal titolo “Con gentilezza, virtù e stile per il bene comune”, è promosso dalla Commissione zonale per l’animazione socio-culturale e rivolto alle persone impegnate in ambito sociopolitico, culturale-educativo, nel mondo dell’impresa e del lavoro. L’incontro affronterà problematiche significative per il governo della cosa pubblica, con particolare riferimento alle riflessioni affrontare dall’arcivescovo Mario Delpini nell’ultimo Discorso alla Città alla vigilia di Sant’Ambrogio. In primo piano due temi comuni: il disagio giovanile, con l’emergenza educativa acuita dalla pandemia e il lavoro e il fare impresa secondo una sostenibilità integrale. Il programma prevede nella prima parte gli interventi dei sindaci, portavoce di ciascuno dei sette Decanati che costituiscono la zona quinta. Nella seconda parte interverrà l’Arcivescovo. In conclusione è previsto anche uno spazio per il dialogo.

