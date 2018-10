Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Bellusco: travolti e uccisi alle 4 di notte sulla provinciale, erano a piedi dopo l’alcoltest Due uomini di 38 e 33 anni sono stati travolti e uccisi sulla provinciale Monza-Trezzo: erano a piedi dopo essere stati fermati con un terzo uomo per l’alcoltest. A investirli vicino alla caserma dei carabinieri di Bellusco una 21enne di Ornago.

A piedi in piena notte lungo la provinciale Monza-Trezzo, all’altezza di Bellusco, nella zona della caserma dei carabinieri: è lì che due uomini di origine marocchina nelle prime ore di sabato 6 ottobre sono state falciate e uccise da un’auto.

Ancora da definire la dinamica esatta dell’incidente, mentre i militari stanno cercando una terza persona che sarebbe stata con le due vittime e che sarebbe fuggita dopo il mortale: le persone che hanno perso la vita sono due immigrati di origine marocchina, regolari, di 38 e 33 anni. I due un paio d’ore prima erano stati fermati con la terza persona dai carabinieri del nucleo radiomobile e il guidatore - la persona non rintracciata - era stato trovato positivo all’alcoltest, fatto che gli aveva causato la sospensione della patente. Le vittime stavano quindi tornando a casa a piedi dopo il controllo, ma non è ancora chiaro se il terzo fosse con loro o altrove.

A investirli e ucciderli una ragazza di 21 anni di Ornago. Dopo l’impatto, intorno alle 4, ha immediatamente chiamato i soccorsi. Poi è stata portata in ospedale sotto shock e per i controlli. Uno dei due corpi è stato trovato in una scarpata laterale.

