Bellusco, tornano gli “Eco-percorsi”, tutti in bicicletta tra i sentieri e le fattorie Sarà possibile acquistare prodotti a km zero. La partenza è fissata per le 15 davanti al municipio. Durante il percorso verrà anche inaugurata la nuova colonnina di assistenza per ciclisti, installata al campus scolastico di via Pascoli.

Si terrà sabato 5 giugno il secondo appuntamento con gli “Eco-percorsi per vivere Bellusco”. L’iniziativa si intitola “In bici tra sentieri e fattorie” e prevede la visita alle aziende agricole locali, per ascoltare racconti, curiosità dei agricoltori, visitare i loro campi e acquistare prodotti a km zero.

La partenza è fissata per le 15 davanti al municipio. Durante il percorso verrà anche inaugurata la nuova colonnina di assistenza per ciclisti, installata al campus scolastico di via Pascoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA