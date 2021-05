“Bellusco pulita” e in bici per fattorie: gli eco percorsi alla scoperta della natura Iniziano sabato 15 maggio le iniziative organizzate per l’iniziativa. Il primo appuntamento si intitola “Bellusco pulita comincia anche da me!” e prevede una giornata dedicata alla cura del paese: ritrovo in piazza Primo Levi.

Il ritrovo è fissato alle 9 in piazza Primo Levi per dividerci in gruppi e pulire alcune zone di Bellusco. L’iniziativa successiva si terrà invece sabato 5, in occasione della giornata mondiale della bicicletta (3 giugno) e prevede un percorso in bicicletta tra sentieri e fattorie belluschesi.

