Bellusco: nasconde l’eroina sotto il tappetino dell’auto dei carabinieri, una 33enne arrestata Fermata dopo un inseguimento in auto ha consegnato ai militari mezzo grammo di cocaina. Portata in caserma per una perquisizione durante il tragitto ha cercato di disfarsi di 28 grammi di eroina nell’auto.

Ha consegnato spontaneamente mezzo grammo di cocaina ai carabinieri mentre altri 28 grammi ha cercato di nasconderli sotto al tappetino dell’auto dei militari che la stavano portando in caserma per accertamenti. E’ scattato l’arresto per una 33enne fermata martedì sera, 25 maggio dai carabinieri della sezione radiomobile del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Vimercate, in via per Mezzago, a Bellusco durante un normale controllo stradale.

All’alt, una Fiat Punto con a bordo tre persone, tra cui una donna non si è fermata e ne è scaturito un inseguimento terminato sulla SP2. Qui la donna, spontaneamente, ha consegnato ai militari un involucro in cellophane contente mezzo grammo di cocaina. I militari si sono insospettiti e hanno deciso di accompagnare la donna in caserma per far eseguire la perquisizione da un carabiniere donna. Fatta accomodare sui sedili posteriori dell’autoradio, durante il tragitto la 33enne ha cercato di disfarsi di un altro involucro di cellophane contenente 28 grammi di eroina, tentando di occultarlo sotto i tappetini della vettura. Convalidato l’arresto, la donna è stata posta agli arresti domiciliari.

