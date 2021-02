Bellusco: lavori in corso al cimitero comunale, previste chiusure parziali Sono ripartiti giovedì i lavori di manutenzione straordinaria all’interno del camposanto di Bellusco per la posa di sentieri in porfido e quattro nuove piante. Previste delle chiusura parziali.

Sentieri in porfido e quattro nuove piante per il cimitero comunale. Sono ripartiti giovedì i lavori di manutenzione straordinaria all’interno del camposanto di Bellusco. Gli interventi riguarderanno la posa di una nuova pavimentazione in blocchetti di porfido nei principali viali del “cimitero nuovo”, in sostituzione dell’attuale ghiaia.

Le manutenzioni riguarderanno anche l’ingresso al camposanto dove verranno messi a dimora quattro nuovi cipressi e dove saranno posizionate due panchine per la sosta.

Per tutta la durata dell’intervento verranno effettuate delle chiusura parziali delle porzioni di cimitero che di volta in volta verranno interessati dai lavori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA