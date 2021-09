Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Marco Testa)

bellusco: rione castello (Foto by Marco Testa)

Bellusco: il rione Castello vince il concorso del Palio di Santa Giustina È del rione Castello di Bellusco l’installazione che ha vinto il concorso del Palio di Santa Giustina. Come l’anno scorso, hanno sostituito i tradizionali carri biblici fiorati.

Si è tenuta domenica 12 settembre la giornata più attesa della Sagra di Santa Giustina 2021 a Bellusco. In un paese completamente addobbato a festa i cittadini si sono riversati sulle strade per curiosare tra le bancarelle dei prodotti di artigianato e seguire le diverse iniziative previste per la giornata.

Ovviamente il luoghi che hanno destato più interesse sono stati quelli che ospitavano le installazioni in onore di Santa Giustina realizzate dai volontari dei diversi rioni e che, come l’anno scorso, hanno sostituito i tradizionali carri biblici fiorati.

Il momento più atteso è invece arrivato in serata con l’annuncio dell’installazione vincitrice del Palio di Santa Giustina. Ad assicurarsi la vittoria è stato il rione Castello con l’installazione dal titolo “Giuseppe: un padre dal cuore aperto ai segni di Dio”.

