Bellusco, da fine agosto un aiuto per fare i compiti delle vacanze: ci pensano Pro loco e coop Aeris L’iniziativa si chiama “Io studio con te” e si terrà nell’auditorium di Corte dei frati dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 dal 30 agosto al 10 settembre

Un servizio per aiutare i ragazzi in crisi con i compiti delle vacanze. Dal 30 agosto al 10 settembre i volontari della Pro Loco Bellusco e gli educatori della Coop Aeris si metteranno infatti a disposizione agli studenti della scuola secondaria per dare un supporto alle difficoltà con lo studio prima del rientro a scuola. L’iniziativa si chiama “Io studio con te” e si terrà nell’auditorium di Corte dei frati dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria al link: https://forms.gle/y15gaDQXiE3h8mXx7

