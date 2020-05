Barlassina: un uomo di 59 anni disperso in Valle d’Intelvi, due giorni di ricerche Ancora nessuna traccia dell’uomo di Barlassina che da mercoledì 20 maggio è disperso in Valle d’Intelvi, nella zona di Pigra. Ricerche interrotte il giovedì e riprese venerdì 22 maggio.

Non ci sono ancora tracce di un uomo di Barlassina disperso da mercoledì 20 maggio in Valle d’Intelvi. La segnalazione della scomparsa è stata fatta dai familiari ai carabinieri di Seveso non vedendolo tornare dopo essere partito nella giornata per un’escursione. Le ricerche sono state fatte sopra la zona di Pigra, dove il disperso ha parcheggiato l’auto: prima dell’ora di pranzo - scrive la Provincia di Como - ha scattato una foto con il panorama del lago di Como annunciando il rientro in serata. Così non è stato.

Giovedì sono partiti alla ricerca le squadre del Soccorso alpino Lario occidentale Ceresio, i vigili del fuoco, la polizia locale di Tremezzina. A loro si è poi aggiunto l’elicottero dei vigili del fuoco. Le ricerche sono state sospese nella serata di giovedì 21 e sono riprese nella mattina di venerdì 22, per ora senza risultati.

