Barlassina, motociclista sbalzato nell’incidente con un’auto: grave in ospedale in elisoccorso

È stato trasportato in codice rosso in elisoccorso all’ospedale San Gerardo il motociclista di 51 anni coinvolto in un incidente con un’auto in corso Milano a Barlassina. È successo intorno alle 13 di venerdì 18 ottobre. L’uomo, residente nel Comasco, viaggiava sul suo scooter e si sarebbe scontrato con un’auto in immissione sulla via. L’uomo è stato sbalzato a diversi metri. Soccorso, è stato trasportato d’urgenza in ospedale per i traumi riportati.

