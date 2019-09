Bambini in ospedale: Giornata coi volontari Abio e il cestino di pere per aiutare Sabato 28 settembre postazioni in 150 piazze di tutta Italia. Tutti potranno sostenere le attività dell’associazione acquistando un cestino di pere. Grazie al contributo, l’associazione potrà realizzare corsi di formazione per portare nuovi volontari nei reparti interessati. In Brianza i volontari saranno presenti con banchetti a Carate, Desio, Vimercate, Monza e Cinisello.

Da quindici anni la Giornata nazionale Abio è occasione per raccontare una storia a misura di bambino, fatta da 5mila volontari che in oltre 200 reparti di pediatria in tutta Italia sono al fianco dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie. Ancora una volta i volontari dell’Associazione bambini in ospedale si preparano all’appuntamento, sabato 28 settembre, per portare il sorriso che ogni giorno regalano nei reparti anche in 150 piazze di tutta Italia. Tutti potranno sostenere le attività dell’associazione e ricevere il simbolo della Giornata, un ottimo cestino di pere. Grazie al contributo, l’associazione potrà realizzare corsi di formazione per portare nuovi volontari nei reparti interessati. Per l’intera Giornata ai bambini saranno dedicati palloncini, giochi, sorrisi: una vera e propria festa dedicata alla solidarietà e all’#orgoglioAbio. In tutta la Brianza ci saranno postazioni dove sarà possibile conoscere l’associazione e le sue iniziative, ascoltare le esperienze dei volontari attivi tutto l’anno nei reparti pediatrici degli ospedali del territorio. Abio Brianza opera nei nosocomi di Carate, Desio, Vimercate, Monza e Cinisello. I volontari saranno con i loro banchetti a Monza, in via Italia (Rinascente), a Seregno, in piazza Concordia, a Carate in piazza IV Novembre, via Cusani e via Matteotti, a Villasanta in via Confalonieri, alle Torri Bianche di Vimercate, in piazza Conciliazione a Desio, largo Vela ad Arcore e a Cinisello Balsamo, in via Martiri di Belfiore.

Per informazioni sulla “Giornata perAmore, perABIO”: e sulle attività dell’associazione www.abio.org.

