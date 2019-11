Bambini in auto, due incontri con Salvagente sui dispositivi anti-abbandono obbligatori Salvagente organizza due incontri a Monza e Milano per provare a rispondere a dubbi e domande sui sistemi antiabbandono in auto diventati obbligatori per legge.

Cosa prevede la legge? Quali dispositivi si possono comprare? Dove si trovano? È vero che possono infuire sull’omologazione dei seggiolini? Per provare a rispondere a dubbi e domande sui sistemi antiabbandono in auto diventati obbligatori per legge a partire dal 7 novembre per bambini fino a 4 anni, l’associazione Salvagente organizza due incontri: giovedì 14 novembre alle 21 a Monza, venerdì 15 novembre a Milano.

LEGGI Bambini in auto, dispositivi anti-abbandono obbligatoria

VAI ALLA GAZZETTA UFFICIALE

L’appuntamento a Monza è nella sede di via Collodi 8 alle 21 (richiesta donazione di 5 euro, iscrizioni qui), a Milano alle 20.30 nella sede di Gepo (in via San Giovanni sul muro 5). L’associazione invita anche a portare con sé eventuali dispositivi già acquistati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA