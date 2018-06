Bambini e giochi inclusivi: così parte la rivoluzione dei Boschetti reali di Monza Una giornata speciale ai Boschetti reali di Monza per la presentazione del progetto di crowfunding a favore dei giochi inclusivi per l’area verde di via Petrarca.

Una domenica con “Giochiamo ai boschetti”, anche se i giochi (ancora) non ci sono: l’obiettivo è quello, realizzare finalmente un’area per i bambini rivitalizzando il triangolo alberato che porta alla Villa reale di Monza. Le mamme del centro lo sognano da tanto - nella zona non esistono giardini pubblici - e l’associazione “Andiamo ai boschetti” di Anna Martinetti anche. Domenica 10 giugno erano tutte tra via Petrarca e viale Regina Margherita per presentare in una giornata di festa il progetto per l’allestimento delle strutture per i bambini inclusive, quindi adatte anche ai piccoli diversamente abili.

Le strutture, che saranno acquistate tramite raccolte fondi (anche online) verranno posizionate lungo via Petrarca, nei pressi dell’ingresso delle scuole. «Solo riconsegnando quegli spazi alle famiglie - hanno sempre sostenuto dall’associazione - sarà possibile allontanare spacciatori e cattive frequentazioni». Nel pomeriggio anche la visita del sindaco Dario Allevi accompagnato dall’assessore alle politiche sociali Desirée Merlini.

