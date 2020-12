Balotelli alla ricerca della migliore condizione: non convocato contro il Pescara Super Mario non sarà della partita, i tifosi biancorossi dovranno ancora attendere prima di vederlo in campo. Intanto apprezzano la sua foto su Instagram con la maglia del Monza: già 144mila i “mi piace” totalizzati

La sua foto su Instagram con la maglia del Monza ha già totalizzato 144mila “mi piace”, ma per vederlo in campo, in azione, nel campionato di Serie B, i tifosi dovranno ancora attendere. Super Mario Balotelli non è stato convocato neppure per la prossima sfida dei biancorossi, contro il Pescara. “Il programma di recupero prevede ancora alcune sedute di lavoro per trovare la miglior condizione” dicono dalla società.

