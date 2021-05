Bake Off Italia 2021: iniziate ad Arcore le registrazioni della nuova edizione La location, per il terzo anno consecutivo, è il parco di Villa Borromeo d’Adda.La messa in onda del programma tv di Real Time è stata fissata per l’autunno. I giudici saranno Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara.

Iniziate nei giorni scorsi le riprese, ad Arcore, nel parco di Villa Borromeo d’Adda - che ospiterà la trasmissione per il terzo anno consecutivo - della nona edizione di Bake Off Italia, il cooking talent in onda su Real Time. Ad annunciarlo Benedetta Parodi, tramite il suo profilo Instagram, e la pagina Facebook del programma. La messa in onda è stata fissata per l’autunno. I giudici saranno Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara.

Il parco arcorese verrà occupato dalla produzione del programma fino a settembre in quanto, dopo Bake Off Italia, avverranno le riprese di alcuni spin off. Probabilmente anche quest’anno ci sarà Junior Bake Off Italia, settima edizione.

I giudici di Bake Off Italia 2021 (dalla pagina Facebook: https://www.facebook.com/bakeoffitaliaunofficial)

