Baita degli Alpini: un incontro sull’Ucraina con Elena Mazzola e Giovanna Parravicini “La guerra in Ucraina ci riguarda? Quale speranza ora?” è l’incontro in programma giovedì 21 aprile, alle 21, alla baita degli Alpini di Giussano.

Giovedì 21 aprile, alle 21, alla baita degli Alpini di Giussano si terrà un incontro di approfondimento sulla situazione in Ucraina.

Dal titolo “La guerra in Ucraina ci riguarda? Quale speranza ora?”, l’appuntamento è patrocinato dall’amministrazione comunale ed è promosso da diverse associazioni giussanesi, che già stanno attivamente cooperando per accogliere i profughi e raccogliere aiuti da mandare in Ucraina.

All’incontro interverranno Elena Mazzola, presidente della Ong Emmaus di Kharkiv-Ucraina, e Giovanna Parravicini, ricercatrice della Fondazione Russia Cristiana e fondatrice della “Biblioteca dello spirito” di Mosca. Verrà, inoltre, fatto il punto sulle iniziative di aiuto già in atto sul territorio.

