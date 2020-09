Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Badante ruba gioielli alla anziana di Brugherio che accudisce e li rivende a un “compro oro” Una 29enne è stata denunciata dai carabinieri: in più circostanze avrebbe sottratto gioielli dalla abitazione di una 85enne, sua datrice di lavoro e ne avrebbe ricavato 5.500 euro depositando li sul suo conto bancario.

In più circostanze avrebbe rubato gioielli nella abitazione della anziana che accudiva, a Brugherio, per poi rivenderli a un “compro oro” di Sesto San Giovanni. I carabinieri della stazione di Brugherio, al termine di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà la presunta responsabile dei furti, una ragazza rumena di 29 anni residente a Brugherio, badante.

La ragazza, secondo quanto accertato dalle indagini sarebbe la responsabile di un cospicuo furto di gioielli perpetrato – in più circostanze – all’interno dell’abitazione di una 85enne di Brugherio, propria datrice di lavoro. La badante ha poi rivenduto gran parte della refurtiva incassando la somma di 5.500 euro, depositati sul conto corrente oggetto di attenzione da parte dei militari. Tutti i gioielli - e conto corrente bancario – sono stati sottoposti a sequestro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA