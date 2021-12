Babbo Natale a Briosco arriva dal Pirellone: Regione Lombardia stanzia 200mila euro per un marciapiede Sono 200mila gli euro stanziati da Regione Lombardia per il marciapiede che unirà Fornaci a Capriano, due frazioni di Briosco.

Duecentomila euro per il marciapiede da Capriano a Fornaci. Li ha stanziati Regione Lombardia per mettere in sicurezza i pedoni in transito tra le due frazioni. «Gli investimenti regionali uniti alla capacità del sindaco Antonio Verbicaro e della sua squadra stanno ridisegnando il territorio – ha commentato il consigliere regionale Alessandro Corbetta – Si vanno a sbloccare importanti opere attese da anni dai cittadini di Briosco, Capriano e Fornaci». L’amministrazione comunale aveva presentato domanda per 270mila euro di finanziamento.

«Tutto nasce da una palese situazione di insicurezza e pericolo – ha sottolineato il sindaco di Briosco Antonio Verbicaro - Un pericolo cui si espongono, quotidianamente, i pedoni che da Capriano si recano a Fornaci e viceversa percorrendo la via comunale Giacomo Leopardi ed il breve tratto della via provinciale XI Febbraio e quelli che da località Fornacetta,frazione di Inverigo, percorrono i medesimi tratti stradali». Il progetto di fattibilità era stato trasmesso a Regione Lombardia d’intesa con il sindaco di Inverigo Francesco Vincenzi.

