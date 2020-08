Autoarticolato in fiamme ad Arcore, sul posto i vigili del fuoco: nessun ferito Il rogo si è scatenato lunedì sera per cause in via di accertamento. Sul posto i pompieri con vari mezzi, carabinieri e personale paramedico inviato dal 118.

I vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza sono intervenuti lunedì 24 agosto in serata, alle 21.15, ad Arcore, in via Grandi, per spegnere un incendio che ha distrutto la motrice di un autoarticolato. Non si sono registrati feriti. Sul posto mezzi di primo soccorso di Monza di Vimercate, una autobotte di Carate Brianza, carabinieri e personale paramedico inviato dal 118.

I vigili del fuoco al lavoro

(Foto by Valeria Pinoia)

