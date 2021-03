Auto in fiamme nel parcheggio della stazione di Lissone, sul posto i vigili del fuoco Il rogo, per cause al vaglio, è scoppiato nella notte. I vigili del fuoco del Comando provinciale si sono presentati con due mezzi. Sul posto anche le forze dell’ordine. Nessun ferito.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza sono intervenuti nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 marzo, attorno alle 2.30 a Lissone, in piazzale Stazione 3, per sedare un incendio che ha interessato un’autovettura, una vecchia Nissan Micra, parcheggiata nel parcheggio dello scalo ferroviario. Al momento non sono note le cause del rogo che non ha provocato alcun ferito. I vigili del fuoco si sono presentati con due auopompe da Lissone e Desio. Sul posto anche le forze dell’ordine.

