Auto in fiamme in via Copernico a Lissone

Incendio auto giovedì 1 aprile attorno alle 22 a Lissone, in via Copernico. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del Comando provinciale con una autopompa dalla caserma locale. Non si sono registrati feriti. Ignote le cause del rogo che hanno completamente distrutto la vettura, una Smart, posteggiata lungo la strada. Sul posto anche i carabinieri.

L’auto in fiamme

