Auto in fiamme a Limbiate, sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri: nessun ferito Intervento nel primo mattino di venerdì 17 aprile in via XXV Aprile con una autopompa e una autobotte. Le fiamme, per cause al vaglio, hanno avvolto una Toyota Yaris. Nessuno è rimasto ferito. Presenti anche i carabinieri.

