Auto elettriche al 100 per cento: evento Tesla allo Sporting di Monza Evento Tesla allo Sporting Club di Monza, in viale Brianza 39, venerdì 19 aprile per tutta la giornata: un’occasione per ammirare le avveniristiche vetture della casa automobilistica americana elettriche al 100%.

Evento Tesla allo Sporting Club di Monza, in viale Brianza 39, venerdì 19 aprile per tutta la giornata: un’occasione per ammirare le avveniristiche vetture della casa automobilistica americana elettriche al 100%. Chi lo desiderasse su prenotazione (info@sportingclubmonza.it) potrà provare i modelli disponibili tra i quali la Model 3 che permette un’autonomia record di 560 chilometri in solo elettrico e ha la guida autonoma. Curiosità: proprio una Tesla Model 3 ha vinto una suggestiva sfida a Monte Carlo (https://youtu.be/xz5mV0Y1804) contro una Porsche Gt2 Rs guidata dall’ex pilota di formula 1 Nico Rosberg.

© RIPRODUZIONE RISERVATA