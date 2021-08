Auto d’epoca va a fuoco in via Filzi a Carate Una vecchia Volkswagen Golf prima serie è andata a fuoco nella mattinata di lunedì 16 agosto in via Filzi a Carate.

Attimi di paura in via Filzi a Carate Brianza. Nella tarda mattinata di lunedì 16 agosto un’auto d’epoca, una Volkswagen Golf prima serie, è andata a fuoco di fronte al civico 42. Le fiamme sono divampate dal cofano motore della, fino a quel momento, arzilla auto di quasi cinquant’anni. L’anziano uomo alla guida è riuscito a scendere senza riportare alcuna ferita. In un primo momento alcuni residenti hanno provato a spegnere l’incendio con alcuni estintori, ma non ci sono riusciti. Così è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, giunti da Carate e Seregno, che hanno prontamente domato il rogo. È arrivata sul posto anche una pattuglia della polizia locale caratese e il personale dell’ufficio tecnico comunale per il ripristino della sede stradale.

