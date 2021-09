Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Auser Monza riparte con lo sportello di assistenza digitale per gli anziani Lo sportello di assistenza digitale promosso da Auser Insieme San Rocco e Alisei, in collaborazione con Diritti insieme, ha riaperto il 21 settembre. Come prendere l’appuntamento.

Ha riaperto martedì 21 settembre lo sportello di assistenza digitale promosso da Auser Insieme San Rocco e Alisei, in collaborazione con Diritti insieme.

I volontari delle associazioni monzesi aiuteranno gli utenti più maturi (ma non solo) nell’utilizzo del web e degli apparecchi digitali, per promuovere anche un proficuo dialogo intergenerazionale.

Il servizio di assistenza è gratuito e aperto a chiunque abbia difficoltà ad utilizzare computer, smartphone e tablet o ad accedere a servizi digitali. Per usufruire del servizio occorre fissare un appuntamento chiamando da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 12, il numero 345 2330317. Si potrà quindi fissare con l’operatore un appuntamento in presenza per ottenere assistenza.

Prima della pausa estiva il servizio aveva prestato assistenza a oltre novanta persone.

L’iniziativa è inserita nell’ambito del progetto Integra, approvato e finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso Regione Lombardia.

