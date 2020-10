Aumento dei contagi: l’ospedale di Desio predispone un reparto dedicato «Abbiamo aperto una struttura per sub acuti di 10 posti letto, attualmente occupati per un paziente, in coerenza alla programmazione effettuata per posti letto di questo tipo dalla nostra Ats del territorio della Brianza» afferma il direttore generale della Asst Monza Mario Alparone.

I contagi sono in aumento e l’ospedale di Desio si sta organizzando, predisponendo un reparto per l’accoglienza di eventuali pazienti affetti da Covid. Per ora, è ricoverato un solo paziente. Ma l’azienda ospedaliera si sta preparando nel caso in cui la situazione si aggravi.

«Abbiamo aperto una struttura per sub acuti di 10 posti letto, attualmente occupati per un paziente, in coerenza alla programmazione effettuata per posti letto di questo tipo dalla nostra Ats del territorio della Brianza - afferma il direttore generale della Asst Monza Mario Alparone - Tutte le condizioni di sicurezza sono rispettate in quanto l’ospedale ha ricevuto la verifica da parte di Ats con ispezione relativa dei requisiti previsti dalle delibere di giunta regionali».

All’ospedale di via Mazzini è stato istituito un ambulatorio tampone dedicato agli studenti. E uno dei punti d’accesso diretto, realizzati da Ats, in accordo con le Asst, voluti dalla Regione in diversi ospedali della Lombardia. L’ambulatorio è aperto dalle 8 alle 13, dal lunedì al venerdì. I test al coronavirus vengono effettuati tempestivamente, agli studenti muniti di autocertificazione validata dalla scuola o segnalati dal pediatra o dal medico di base. Sono garantiti gli esiti entro la stessa giornata in cui viene effettuato il tampone».

© RIPRODUZIONE RISERVATA