«Attenzione, sostanza di colore blu in vari punti del Parco di Monza»

Diverse segnalazioni hanno permesso di ritrovare una sostanza di colore blu sparsa in vari punti sul terreno potenzialmente pericolosa per persone e animali. Il Consorzio chiede attenziome, la polizia locale indaga. Un caso analogo domenica in via Fuime.