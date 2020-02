Monza polizia locale ai giardini di via Fiume per segnalazione veleno

Monza, sostanza pericolosa ai giardini di via Fiume: la polizia locale chiede collaborazione Intervento della polizia locale in via Fiume a Monza domenica mattina per il ritrovamento di una sostanza potenzialmente velenosa per gli animali. La zona è stata delimitata, è scattato il procollo con l’Ats e la denuncia all’autorità giudiziaria.

La segnalazione è di domenica mattina: granelli di colore blu in terra nel prato dei giardini pubblici di via Fiume a Monza. Quindi l’intervento della polizia locale che ha delimitato la zona secondo il protocollo per la presunta presenza di sostanze velenose per i cani. Sembrerebbe veleno per lumache.

L’area è stata delimitata e il pericolo è stato segnalato attraverso avvisi rivolti ai cittadini. Intanto la sostanza è stata prelevata per l’inoltro al laboratorio analisi Ats Brianza ed è stata richiesta la pulizia dell’area.

Secondo quanto riferito, sembra che un cagnolino sia rimasto avvelenato e la proprietaria si sia recata dal veterinario di fiducia, che dovrà eventuralmente confermare il caso. Per questo la polizia locale chiede a chiunque avesse informazioni di riferirle al comando e di comunicare se altre aree siano contaminate dal veleno. Del fatto verrà informata l’autorità giudiziaria.

