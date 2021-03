Ats Brianza, attivo il call center per tutte le informazioni: positività, tamponi, lavoro o rientro dall’estero Gli operatori rispondono al numero 039 2369000 dalle 8.30 alle 12.30, basterà selezionare l’argomento di interesse. Alcuni cittadini vorrebbero che fosse attivo per più ore al giorno in quanto la linea è spesso occupata.

È attivo il nuovo call center dedicato ai servizi, informazioni e problematiche relative al Covid predisposto da Ats Brianza. Gli operatori rispondono al numero 039 2369000 dalle 8,30 alle 12,30. Prima di parlare con l’operatore viene richiesto di selezionare l’argomento di interesse digitando il numero corrispondente sulla tastiera del telefono: ”1” per la chiusura del periodo di sorveglianza e il rientro al lavoro o in comunità; “2” in caso di positività al tampone, “3” se si è entrati in contatto con un positivo, “4” in caso di sintomi riconducibili a Covid-19 e per effettuare il primo tampone, “5” per informazioni inerenti ad aziende e luoghi di lavoro, “6” per scuole di ogni ordine e grado, “7” in caso di rientro dall’estero e infine “8” per informazioni su vaccinazione Covid. Un servizio sicuramente utile, ma che, come segnalato al nostro giornale da alcuni lettori, dovrebbe essere più esteso nel corso della giornata dal momento che la linea telefonica è spesso occupata.

