Atm compie 90 anni: mostra a cielo aperto e un biglietto speciale per festeggiare

Milano si prepara a celebrare quasi un secolo di storia di Atm, che quest’anno compie 90 anni, un traguardo che l’Azienda vuole condividere con la città e con i suoi cittadini. Il 22 maggio 1931, infatti, venne costituita l’Azienda Tranviaria Municipale. Una società che tanta parte ha avuto (e ha ancora) nell’espansione e nella gestione del trasporto pubblico anche a Monza e Brianza. Tutti si ricordano ancora le linee del tram che arrivavano fino a Desio, ad esempio.

Da lunedì 10 maggio parte un «viaggio» tra passato e presente, che racconta attraverso alcune immagini iconiche il legame indissolubile di Atm con il tessuto urbano: una relazione di appartenenza da sempre caratterizzata da una forte identificazione reciproca, cresciuta in anni di storia ed evoluzione di Milano e dei suoi mezzi di trasporto. Sei scatti saranno il volto della campagna di Atm: una mostra a cielo aperto per raccontare il cambiamento del trasporto pubblico che si intreccia con quello della città, in un impegno che viene confermato ancora oggi: «Da 90 anni la missione di Atm è Milano».

I vecchi tram di Atm

Due fotografie in bianco e nero, di proprietà dell’Archivio Storico Atm, e quattro contemporanee, realizzate da professionisti dell’Azienda. «In questa importante occasione, l’Azienda vuole ringraziare ancora una volta tutte le sue persone, che oggi come ieri sono al servizio della città e che con il loro impegno quotidiano fanno muovere Milano - spiegano da Atm -. Anche nei momenti più difficili, negli anni della guerra e della ricostruzione, così come durante questa emergenza sanitaria, Atm non ha mai smesso di essere al servizio dei cittadini ed è sempre stata una presenza costante nelle fasi dei grandi cambiamenti: lo è stata nel passato, lo è adesso e lo sarà nel futuro, grazie ai continui investimenti nella digital transformation e nel piano di transizione ambientale, per offrire un servizio sempre più smart, agile e sostenibile».

Per celebrare la ricorrenza è prevista anche l’emissione di un biglietto speciale che riporta il logo dei 90 anni. Il ticket, biglietto ordinario zona M1-M3, sarà acquistabile da venerdì 15 a sabato 30 maggio presso i distributori automatici e nelle rivendite dotate di dispositivi elettronici e negli Atm Point.

