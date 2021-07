Atletica: Melissa Casiraghi di Agrate bronzo agli Italiani di Rieti nel lancio del martello Subito dopo il salto di categoria l’agratese Melissa Casiraghi si aggiudica il bronzo ai campionati italiani di atletica per il lancio del martello: ha migliorato di 4 metri il suo precedente record.

È già stata campionessa nazionale e ha ancora fame di vittorie Melissa Casiraghi, agratese 16enne che a Rieti subito dopo il passaggio di categoria si è guadagnata il bronzo nel lancio del martello negli Allievi. È successo venerdì 9 luglio nel Lazio, ai campionati italiani di atletica. Un futuro olimpico? Chissà: intanto l’atleta di Agrate continua a macinare risultati: un anno fa è stata oro nei cadetti per il lancio del peso.

Meglio della brianzola soltanto Giulia Rossi, con una lancio di 58,45 metri il lancio vincente e Vanessa Talacci che è arrivata a 55,43 metri. Casiraghi (Team-A Lombardia) ha aumentato il suo personale di oltre quattro metri arrivando a 54,46.

Il Team A Lombardia è un progetto nato nel 2013 grazie ad Athletic Club Villasanta, Gsa Brugherio e Cinque Cerchi Seregno, al quale si sono poi uniti Atletica Concorezzo e Atletica Cesano Maderno, per “riunire tutti gli atleti a partire dalla categoria Allievi e creare così una società che possa competere in modo significativo nelle categorie assolute con atleti provenienti dal proprio vivaio” e non disperdere, soprattutto, un patrimonio di atleti che le singole società avrebbero altrimenti difficoltà a gestire. Oggi il Team “può contare su una squadra Assoluti di circa 140 Atleti e di vivaio di più di 500 giovani atleti. Nel 2019 ha qualificato nelle finali B tutte le squadre dei campionati italiani di società Allievi e Assoluti. Sempre più atleti arrivano a qualificarsi per i campionati italiani e continuano ad allenarsi sui nostri campi”.

