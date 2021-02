Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Felice Achilli (Foto by Michele Boni)

Asst della Brianza: Achilli direttore del dipartimento cardioneurovascolare Desio e Vimercate: l’Asst Brianza continua a riconfigurare i servizio dopo la nascita della nuova azienda e nomina Felice Achilli direttore del dipartimento cardioneurovascolare.

Felice Achilli, primario della struttura di cardiologia dell’ospedale di Desio da qualche anno è stato nominato in queste ore nuovo direttore del dipartimento cardioneurovascolare e delle polipatologie dell’Asst della Brianza. Il ruolo era vacante da qualche mese, da quando, cioè, Tito Bertoni è andato in pensione per raggiunti limiti d’età.

L’incarico è provvisorio, in attesa del rinnovo di tutti i capi dipartimento che, attualmente, sono: Franco Parmigiani (Dipartimento Chirurgico), Daniele Fagnani (Cronicità, Riabilitazione e Patologia Oncologica), Giorgio Gallioli (Emergenza Urgenza), Giuseppe Danilo Vighi (Internistico) Anna Locatelli (Materno Infantile), Antonio Amatulli (Salute Mentale), Marcello Intotero (Servizi Diagnostici), Maristella Penza (Rete Integrata Continuità Clinico Assistenziale).

© RIPRODUZIONE RISERVATA