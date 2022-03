Asst Brianza, un progetto per le persone sorde: comunicare senza barriere L’Asst Brianza installa un sistema a display fisso in grado di tradurre in simultanea la voce in testo, da posizionare presso i principali punti di contatto con gli utenti, per superare le barriere di comunicazione.

Comunicare senza barriere è il progetto che Asst Brianza ha messo in cantiere per rispondere ai bisogni di comunicazione delle persone sorde.

In questi giorni è in lavorazione l’installazione di un sistema a display fisso, in grado di tradurre in simultanea la voce in testo, da posizionare presso i principali punti di contatto con gli utenti dell’offerta sanitaria dell’Asst.

I servizi interessati saranno innanzitutto quelli di prenotazione e accettazione. Il sistema sarà dotato di un software dedicato. Con lo stesso programma saranno configurati un centinaio di tablet che saranno acquisiti e destinati alla rete ambulatoriale ospedaliera e territoriale dell’Asst. La funzione sarà analoga. La traduzione in testo della comunicazione verbale degli specialisti. Il progetto denominato “comunicare senza barriere” è sperimentale e unico, nel suo genere in Lombardia. È finanziato con fondi statali e dovrebbe prendere corpo entro la fine di questo mese.

