Asst Brianza: «2.500 prenotazioni in sei giorni, vaccinazioni over 80 finite entro domenica» I numeri dell’Asst Brianza per le vaccinazioni anti-covid in special modo per gli over 80: hanno sfondato quota 55mila.

«Abbiamo 2.500 prenotazioni da martedì 7 aprile a domenica 11 aprile – hanno fatto sapere dall’Asst - Le somministrazioni stanno andando avanti senza alcun tipo di intoppo e per questo dobbiamo ringraziare tutto il personale sanitario e amministrativo che stanno coordinando al meglio tutte le operazioni».

I punti di vaccinazione al momento sono agli ospedali di Vimercate e Carate Brianza e al PalaBancoDesio.

«Confidiamo inoltre di concludere le vaccinazioni per gli over 80 entro domenica 11 aprile. Dopodiché partiranno quelle di massa utilizzando come sedi l’ospedale di Vimercate, il centro sportivo di Besana, il Polaris (discoteca) di Carate e il centro sportivo di Limbiate» ha concluso l’Asst. Nel complesso la campagna vaccinale dell’Asst finora ha superato quota 55mila inoculazioni di siero contro il Covid.

