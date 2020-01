Asfalti Brianza, campionamenti Arpa sul camino dell’azienda Programmati con l’inizio della settimana i campionamenti di Arpa al camino della Asfalti Brianza richiesti a novembre dal Comune di Concorezzo . Il 23 gennaio è in programma la conferenza dei servizi.

Programmati con l’inizio della settimana i campionamenti di Arpa al camino della Asfalti Brianza richiesti a novembre dal Comune di Concorezzo per verificare i limiti previsti e le emissioni.

Sono stati effettuati lunedì e, qualora necessario, il 21 gennaio. Per consentire l’effettuazione dei prelievi in sicurezza, in via eccezionale l’operatività dell’azienda è stata autorizzata in orario diurno sempre per la durata complessiva di 4 ore e mezza. Terminati i campionamenti l’operatività dell’azienda riprenderà in fascia notturna (dalle 23.30 alle 2 e dalle 4 alle 6) per un massimo di 4 ore e mezza a notte, come autorizzato dalla Procura di Monza nell’ambito del procedimento di accesso ai beni in sequestro.

“Si tratta di un ulteriore passaggio all’interno delle attività necessarie ai fini della verifica della salubrità dell’aria - ha spiegato il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio - L’impegno e l’attenzione dell’amministrazione comunale e degli enti coinvolti nella questione di Asfalti Brianza rimangono necessariamente molto alti. Il 23 gennaio è in programma la Conferenza dei Servizi in Provincia e rimane poi confermato il termine, definito dall’ordinanza del Comune di Concorezzo, del 24 gennaio 2020 per la conclusione dello smaltimento dei rifiuti da parte dell’azienda”.

È in fase di conclusione il protocollo tra le Polizie Locali dei Comuni di Concorezzo e Monza per l’effettuazione tramite l’utilizzo del “Canister” (fornito a dicembre da Arpa per effettuare un prelievo istantaneo dell’aria) dei campionamenti previsti dal piano di lavoro condiviso con la Prefettura di Monza nell’ultima riunione del tavolo prefettizio. L’apparecchio è stato consegnato alla Polizia Locale di Monza e viene utilizzato per effettuare prelievi istantanei di aria nelle zone in cui verrà segnalata la presenza di particolari condizioni di emergenza da parte dei cittadini. La Polizia locale può essere attivata dalla cittadinanza dei comuni coinvolti contattando il numero 039 28161.

“Offriamo la massima collaborazione istituzionale per questa attività con il fine di tutelare la salute e il benessere dei cittadini. Un esempio concreto di aiuto reciproco tra istituzioni pubbliche nell’affrontare con tutti gli strumenti a disposizione un problema comune”, ha aggiunto l’assessore alla Sicurezza di Monza Federico Arena.

Nel frattempo le attività di Arpa avviate nel mese di dicembre proseguono sia per quanto riguarda il monitoraggio della qualità dell’aria sia per l’effettuazione dei controlli nell’ambito delle attività delegate da parte delle diverse Autorità competenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA