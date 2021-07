“Arte… emozione di libertà”: in villa Cusani a Carate Brianza si celebrerà Dante Alighieri A Carate Brianza verrà organizzata a settembre l’iniziativa “Arte… emozione di libertà”, con l’obiettivo di far conoscere e sostenere artisti che risiedono in Provincia di Monza e Brianza, cogliendo l’occasione per celebrare i 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri.

L’assessorato alla Cultura del Comune di Carate organizza l’iniziativa “Arte… emozione di libertà”, con l’obiettivo di far conoscere e sostenere artisti che risiedono in Provincia di Monza e Brianza, cogliendo l’occasione per celebrare i 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321. Negli ultimi due fine settimana di settembre verrà realizzato un evento espositivo presso Villa Cusani, in occasione della manifestazione provinciale “Ville Aperte in Brianza 2021”. Per esporre le proprie opere è necessario compilare e consegnare il modulo di adesione (disponibile sul sito del comune) all’ufficio istruzione previo appuntamento. Ogni artista potrà esporre 3 opere inerenti il titolo dell’esposizione, di cui una si ispiri a Dante Alighieri. Sono ammesse opere realizzate con tutti i linguaggi propri dell’espressione visiva: pittura, scultura, installazione, fotografia, grafica. Verranno esclusi i lavori ritenuti ingiuriosi o offensivi, ad insindacabile giudizio dell’assessore alla Cultura.

